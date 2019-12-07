DHMİ Genel Müdürü Keskin, İstanbul Havalimanı’ndaki kış hazırlıklarını yerinde inceledi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı’nı ziyaret ederek kışa hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı’nda İGA tarafından yürütülen kışa hazırlık faaliyetlerini ve taksi yolları ile uçak park yerlerinde gece yapılan kar temizleme tatbikatını yerinde denetledi.

Operasyonların aksamaması için yapılan çalışmalara yerinde inceleme

İstanbul Havalimanı’nda yürütülen kışa hazırlık çalışmalarını ve karla mücadele ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, operasyonların aksamaması, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına Eylül ayından bugüne kadar yapılan çalışmaları inceledi. İstanbul Havalimanı bünyesinde bulunan 129 adet karla mücadele ekipmanı arasından, taksi yolu ve uçak park yerlerine uygun 45 araç ile yapılan tatbikat, tüm birimlerce dikkatle takip edildi. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Havalimanı’nı ziyareti esnasında Koluman tarafından yeni üretilmiş ve denenmesi amacıyla İstanbul Havalimanı’nda bulunan iki yeni aracı da test etti.