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DHMİ Genel Müdürü Keskin: İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları yüzde 8 kısaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının geçmişe göre yüzde 8 kısaldığını ve aynı oranda yakıt maliyetlerinde tasarruf elde edildiğini açıkladı.  Konuyla ilgi olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hüseyin Keskin, 1 milyon kilometrekarelik Türkiye Hava Sahası'nı yönettiklerini ve emniyetli hava trafik kontrol hizmetini yakıt tasarrufu ile bir araya getirmeyi başardıklarını söyledi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının geçmişe göre yüzde 8 kısaldığını ve aynı oranda yakıt maliyetlerinde tasarruf elde edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgi olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hüseyin Keskin, 1 milyon kilometrekarelik Türkiye Hava Sahası'nı yönettiklerini ve emniyetli hava trafik kontrol hizmetini yakıt tasarrufu ile bir araya getirmeyi başardıklarını söyledi. Keskin, "Tamamen milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarımları yapılan İstanbul Hava Sahası, yenilenmiş uçuş güzergahlarıyla havacılığımızı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet veriyor. Marmara bölgesinde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanının açılmasıyla birlikte uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaltıldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık bir azalma ile yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bu güzel neticeyle bizleri gururlandıran arkadaşlarıma minnettarım. Ayrıca, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için havalimanlarımızda özveriyle görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

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