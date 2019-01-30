DHMİ Genel Müdürü Ocak’tan havacılık çalışanlarına yılbaşı ziyareti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, yeni yıla dakikalar kala Türkiye Hava Trafik Merkezini ziyaret ederek 2019’u mesaideki personellerle karşıladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, havalimanlarındaki operasyonların kesintisiz olarak devam edebilmesi için 7/24 görev başında olan personelleri ziyaret etti. Türkiye Hava Trafik Merkezine giden Ocak, burada görev yapan kontrolörle uzun süre sohbet ederek yeni yılı mesai arkadaşlarıyla karşıladı.

Saatler 24.00’ü gösterdiğinde Board başına geçen DHMİ Gene Müdürü Funda Ocak, yaptığı anonsla pilotların yeni yılını kutladı. Günün anısına çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Ocak, daha sonra Esenboğa Havalimanı iş makineleri garajı, ARFF Müdürlüğü ve Teknik Kule çalışanlarıyla da bir araya geldi ve personellerin sorunlarını dinledi.

“Çalışkanlıklarıyla göz dolduruyorlar, hepsiyle iftihar ediyorum"

Havalimanı ziyaretine ilişkin izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Ocak, "Her geçen yıl daha çok büyüyen, daha çok gelişen, daha büyük proje ve yatırımlara imza atan bir kuruluş olmanın gururunu bize yaşatan kıymetli mesai arkadaşlarımın bir bölümüyle yeni yılı karşılamak için Türkiye Hava Trafik Merkezi ve Esenboğa Havalimanını ziyaret ettim. Türkiye Hava Trafik Merkezi, Esenboğa Havalimanı ARFF Müdürlüğü, Teknik Kule ve iş makineleri garajındaki çalışanlarımızın yeni yıllarını kutladım; onların tatil, gece, kar kış demeden gösterdikleri üstün gayret ve taşıdıkları hizmet heyecanına tanık oldum. Ziyaret fırsatı bulduğum Esenboğa Havalimanı’nda çalışan tüm meslek guruplarına mensup personelimiz, diğer havalimanlarındaki meslektaşları gibi yüksek görev bilinçleri, liyakatleri ve çalışkanlıklarıyla göz dolduruyorlar. Hepsiyle iftihar ediyorum” ifadelerini kullandı.

