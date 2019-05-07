HABER

DHMİ: Nisan ayında 15,7 milyon yolcuya hizmet verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi  (DHMİ) Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde Nisan ayında  15,7 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde Nisan ayında 15,7 milyon yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Ayrıca taşınmanın ardından tam kapasite hizmete giren İstanbul Havalimanı'ndan da Nisan'da toplam yolcu trafiğinin toplam 4 milyon 411 bin 958 alarak gerçekleştiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile 2019 yılının Nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2019 yılı Nisan ayında, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 64 bin 582, dış hatlarda ise 51 bin 560 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiğinin de 38 bin 657 olarak gerçekleştiği belirtildi. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 154 bin 799'a ulaştı.

Nisan ayında Türkiye geneli havalimanları toplam yolcu trafiği iç hatlarda 8 milyon 065 bin 084, dış hatlarda 7 milyon 676 bin 190 olmak üzere direkt transit yolcular ile birlikte toplam 15 milyon 760 bin 181 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise nisan ayı itibarıyla iç hatlarda 61 bin 607 ton, dış hatlarda 169 bin 300 ton, toplamda ise 230 bin 907 tona ulaştı.

2019'UN İLK DÖRT AYLIK RAKAMLARI

Öte yandan 2019 yılının ilk dört ayı itibariyle hava ve yolcu trafiğinde gerçekleşen rakamlara göre, havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 257 bin 626, dış hatlarda ise 173 bin 193 oldu. Aynı dönemde üst geçiş trafiği de 148 bin 647 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 579 bin 466'ya ulaştı. Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 32 milyon 648 bin 367, dış hat yolcu trafiği ise 24 milyon 412 bin 023 oldu. Böylece söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 57.159.408 olarak gerçekleşti.

HAVALİMANLARI YÜK TRAFİĞİ

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde iç hatlarda 252 bin 293 ton, dış hatlarda 794 bin 638 ton, toplamda ise 1 milyon 046 bin 931 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA NİSAN AYI İSTATİSTİKLERİ

İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayında 26 bin 862 uçağa hizmet verildi. İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 581, dış hatlarda 20 bin 281, toplamda ise 26 bin 862 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 006 bin 889, dış hatlarda 3 milyon 405 bin 069 olmak üzere toplamda 4 milyon 411 bin 958 olarak gerçekleşti.

31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tarifeli seferlere başlanan ve 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşen taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda, 2019 yılı Nisan sonuna kadar (ilk 4 ayda) iç hatlarda 8 bin 057, dış hatlarda 21 bin 435 toplamda 29 bin 492 uçak trafiği gerçekleşti. Yolcu trafiği de iç hatlarda 1 milyon 200 bin 705, dış hatlarda 3 milyon 529 bin 435 olmak üzere toplamda 4 milyon 730 bin 140 oldu.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Diyarbakır’da koyun kırma sezonu başladıDiyarbakır’da koyun kırma sezonu başladı
BUDO'dan sefer iptalleriBUDO'dan sefer iptalleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Nagehan Alçı'dan flaş Öcalan ve HDP iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Çukur'a Koçovalılar'ın yeni düşmanı damga vurdu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Diyarbakır'da PKK operasyonu! 3 kış sığınağı imha edildi

Hepsini burada saklamışlar! Bir bir imha ettiler

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

23 Haziran İstanbul seçimlerinde nerede oy kullanacağım? (YSK Seçmen sorgulama)

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.