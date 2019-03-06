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DHMİ Şubat ayı yolcu, uçak ve kargo rakamlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Bu yılın şubat ayında transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 12 milyon 764 bin 699 olarak gerçekleşti.
DHMİ verilerine göre havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 60 bin 198, dış hatlarda ise 37 bin 37 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 33 bin 253 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 130 bin 488’e ulaştı.
Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 618 bin 937, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 131 bin 874 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 12 milyon 764 bin 699 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise şubat ayı itibarıyla iç hatlarda 62 bin 61 ton, dış hatlarda 191 bin 721 ton, toplamda ise 253 bin 782 tona ulaştı.

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