DHMİ: Temmuz ayında 22 milyon yolcuya hizmet verildi

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında Türkiye geneli tüm havalimanlarında 22 milyon 45 bin yolcuya hizmet verildi.

DHMİ, 2019 yılı Temmuz ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 79 bin 311, dış hatlarda ise 83 bin 547 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği 44 bin 660 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 207 bin 518’e ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 122 bin, dış hat yolcu trafiği ise 12 milyon 897 bin oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 22 milyon 45 bin olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; temmuz ayı itibarıyla iç hatlarda 76 bin 452 ton, dış hatlarda 203 bin 180 ton, toplamda ise 279 bin 632 tona ulaştı.