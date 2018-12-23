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DHMİ’ye "Liman ve Yer Hizmetleri" alanında üçüncülük ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:33 | Son Güncelleme

DEVLET Hava Meydanları İsletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde "Liman ve Yer Hizmetleri'" dalında üçüncü oldu.

DHMİ’ye "Liman ve Yer Hizmetleri" alanında üçüncülük ödülü

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İsletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde "Liman ve Yer Hizmetleri'" dalında üçüncü oldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, gerçekleştirildi. DHMİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni’nde en başarılı ihracatçılar arasında yer alarak "Liman ve Yer Hizmetleri" dalında üçüncü oldu. Sosyal medya platformu twitter üzerinden açıklamalarda bulunan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Ödüle layık görülen kuruluşlar arasında yer almaktan DHMİ camiası olarak onur duyduk. Üstün gayretleriyle kuruluşumuzun Türkiye'nin en başarılı ihracatçıları arasında yer alarak 'Liman ve Yer Hizmetleri' dalında 3'üncü olmasını sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BU BAŞARIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Funca Ocak, "Gururlandığımız bu başarılarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başarımızı daha da artırmak için yeni projelerimiz, hedeflerimiz var. Havalimanlarında verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve uçuş emniyetinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile çalışmalarımıza hız vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de havalimanı terminal kapasitelerimizi arttırmaya yönelik yeni yatırımlarımız sürecek. Cumhurbaşkanımız tarafından açılan İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi hava yolunda "Dünyanın Transit Merkezi" yapacak ve mevcut avantajlı konumunu daha da pekiştirecek" dedi

(FOTOĞRAFLI)

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