Di Meo Takvimi 17. yılını Türkiye'de kutluyor

Takvimde Topkapı Sarayı, Kılıç Ali Paşa Camisi, İstanbul'daki eski İtalyan Konsolosluğu Palazzo di Venezia ve Yerebatan Sarnıcı gibi mekanların fotoğrafları yer alırken, her bir fotoğrafa, aralarında İlber Ortaylı, Rosita D'Amora, Dinko Fabris, Nedim Gürsel, Silvia Ronchey ve Carmine Romano'nun da bulunduğu isimlerce yazılmış makaleler eşlik ediyor.

İtalyan Temsilciler Meclisi tarafından “Made In Italy” mükemmellik elçisi seçilerek onurlandırılan Generoso Di Meo başkanlığındaki Association Di Meo Vini de Arte, 2019 yılında macera dolu bir yolculuk için İstanbul'u öneriyor.

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- "Türkiye'nin katkısına büyük katkı sağlayacak"

Daha önce Lizbon, Viyana, Moskova, Paris, Marakeş ve Londra'yı sayfalarına taşıyan Di Meo Takvimi, bu şehirlerin Napoli ile aralarındaki kültür ortaklıklarını öne çıkarıyor.

Takvimin Four Seasons Hotel'de yapılan basın toplantısında konuşan Generoso Di Meo, İstanbul'a gelmenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Di Meo, yarın gerçekleştirilecek etkinlik için dünyanın her yerinden insanların geldiğini belirterek, "Tanıtım etkinliğinde Napoli ile İstanbul arasındaki köklü ilişkileri bir kez daha vurgulamak amacıyla yemeğiyle, müziğiyle, kültürüyle tam bir Osmanlı atmosferi oluşturacağız. Dünden beri gelen misafirlerimiz İstanbul'da olmaktan dolayı çok mutlu. İstanbul'a büyük bir hayranlıkla bakıyorlar." diye konuştu.

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy da takvimin Türkiye'nin katkısına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Aksoy, Massiamo Listri'nin İstanbul'un iç mekanlarını fotoğrafladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ay önce Generoso bize takvimden bahsettiğinde çok heyecanlandık. Bizim asıl faaliyet alanımız İstanbul'un ve Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması. Misafirlerimiz arasında 40'tan fazla prens, prenses, kont, dük, düşes ve markiz var. Bunun dışında Avrupa'daki cemiyet hayatının ünlü isimleri de yarın takvimin tanıtım gecesinde bizimle olacak."

