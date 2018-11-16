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 - Dİ MEO TAKVİMİ BU YIL SAYFALARINA İSTANBUL'U TAŞIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı.  17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Dünyaca ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı.
17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Yarın akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek tanıtım öncesi İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi, Takvimin sahibi Generoso Di Meo, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ve Lecce Üniversitesi'nden Rosita D'amora kameralar karşısına geçti.

"BURAYA GELMEK BENİM İÇİN BİR RÜYAYDI"
Takvimin kapağına 1741'de Napoli'ye giden İstanbul elçisi Hacı Hüseyin Efendi'yi taşıyan, takvimin Generoso Di Meo, İstanbulla ilgili bir çalışmayı çocukken düşündüğünü ve buraları hayal ettiğini belirtti. Generoso Di Meo, "Buraya gelmek benim için bir rüyaydı. Napoli ve İstanbul arasındaki ilişkiyi hem fotoğraflarla hem de makalelerle anlatmaya çalıştık. Bu takvimin tanıtımı için yarın yapacağımız davete dünyanın her yerinden 700'e yakın insan gelmeye başladı. Yarın akşam takvimi destekleme için Çırağan Sarayı'nda olacaklar. Napoli ile Osmanlı arasındaki ilişkiyi vurgulamak için Osmanlı atmosferi yaratmaya çalıştık. Misafirlerimize ney resitali vereceğiz girişte, Osmanlı'yı sadece görüntüde değil, yemekleriyle kültürüyle müziğiyle tanıtacağımız bir etkinlik olacak" dedi.

"İSTANBUL'A GELEN ÇOK ÖNEMLİ MİSAFİRLERİMİZ VAR"
Takvimin, Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı için önemine değinen Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Direktör Yardımcısı Ceyhan Aksoy ise "Takvim 17 yıldır yayınlanıyor ve her sene dünyanın önemli başkentini fotoğraflayarak hazırlanıyor. Dünyadan önemli iş insanlarını, sanat ve siyaset insanlarını bir araya topluyor, bu sene de sayfalarına İstanbul'u taşıdı. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Massimo Listri İstanbul'un iç mekanlarını fotoğraflayarak takvimin sayfalarına dokudu. İstanbul'un tanıtımına bu kadar katkısı olan bir takvimi Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi olarak sahiplenmeyi bir görev olarak kabul ettik. Takvimin tanıtımı için İstanbul'a gelen çok önemli misafirlerimiz var. Di Meo iki ay önce bize takvimden bahsetti ve heyecanlandık. İstanbul'un ve Türkiye'nin yurt dışı tanıtımı bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.
Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı.

Görüntü Dökümü:
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- Toplantıdan detay
- Aysoy'un konuşması
- Di Meo konuşması
- Genel ve detaylar

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