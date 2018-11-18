HABER

Di Meo Takvimi tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı.

Harun UYANIK-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,(DHA) DÜNYACA ünlü Di Meo takvimi bu yıl sayfalarına İstanbul'u taşıdı. 17'nci yılını kutlayan takvim takipçilerini Napoli'den İstanbul'a uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkardı. Çırağan Kempinski Sarayı'nda gerçekleştirilen tanıtıma iş, sanat, spor dünyasından tanınmış simalar katıldı.

Aralarında İlber Ortaylı ile Ferzan Özpetek'in makalelerinin de olduğu Di Meo takvimi, Hıristiyanlık dönemi saraylarından ilk dönem İslam eserlerine uzanan bir rotada, iki tarihi başkentin dinamizmini, rekabetini ve birlikte varoluşunu anlatan insan hikayeleri, portre ve duyguları 12 karede topladı.

PARTNERFacebook 1.5 milyar sahte hesabı sildiFacebook 1.5 milyar sahte hesabı sildi
Di Meo Takvimi tanıtıldıDi Meo Takvimi tanıtıldı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonuSakarya'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan 'Fethullah Gülen' açıklaması

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

Türkiye 0 - 1 İsveç

Türkiye 0 - 1 İsveç

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Beylikdüzü'nde zincirleme kaza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'in tartışılan ziyaretiyle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.