Diagne'nin başı dertte! Karakolluk oldu, zorla getirme kararı çıkarıldı

Suçladığı şoförü ondan şikayetçi oldu, 'asıl ünlü futbolcu Diagne benim aracım çaldı' dedi. Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, iddiaya göre aracını çok güvendiği şoförü O.B.'nın üstüne geçirdi. Bir yere gitmek için şoförü çağırmak istedi ama şoförüne ulaşamadı. 3 gündür şoförüne ulaşamayan Diagne, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp 'Gören haber versin' yazdı.

EVDE KİMSEYİ BULAMADILAR

Haber gelmesi üzerine Diagne, Ümraniye'ye gitti. Yanındaki kadınla şoförü aramaya başladı ve bir fırına girdi. Adres soran Diagne ve yanındaki kadın, fırındaki bekçilerle şoförün evine gitti ama gittikleri adreste kimseyi bulamadılar.

DIAGNE HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

İddiaya göre Diagne'nin karakolluk olduğu şoförü emniyetten arandı. Ve araçta Diagne'nin özel eşyaları bulundu. Bunun içinde aracı emniyete getirmesi istendi. Şoför de aracı emniyete götürdü. Aracı da Diagne'ye verdiler. Bu kez de Diagne'nin şoförü savcılığın yolunu tuttu ve şikayetçi olarak 'Aracımı çaldı, bana geri vermiyor' dedi. Çünkü aracın ruhsatı şoförün adınaydı. Diagne ifadeye çağrıldı, gitmeyince de zorla getirme kararı çıkartıldı.

"ASIL BEN ŞİKAYETÇİYİM"

Diagne emniyetteki ifadesinde 'Araç bana ait. Tüm ödemelerini ben yaptım. Banka dekontları da var. Kendisine güvendiğim için geçici bir süre aracı onun üzerine yaptım. Asıl ben şikayetçiyim' dedi.

Kanal D Haber'in haberine göre savcılık araca el koydu. Aracın akıbeti soruşturma bitince belli olacak.



