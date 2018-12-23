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Diasporadaki Filistinliler İsrail'e karşı mücadele veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 20:09 | Son Güncelleme

Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah: - "Ülkeleri dışında yaşayan Filistinliler, İsrail'le güvenlik, yasal ve medya alanlarında mücadele veriyor"

BEYRUT (AA) - Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah, Filistin diasporasının İsrail'e karşı güvenlik, yasal ve medya alanlarında ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Salah, Hamas'ın Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlediği programda yaptığı konuşmada, yurt dışındaki Filistinli mültecilerin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yardımlarını azaltması yoluyla haklarının ellerinden alınması durumuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"Ülkeleri dışında yaşayan Filistinliler, İsrail'le güvenlik, yasal ve medya alanlarında mücadele veriyor." diyen Salah, İsrail’e yönelik Batı Şeria'da direniş başladığını ve bunun işgal askerleri ve Yahudi yerleşimcilere ilk intifada günlerini yaşatacağını belirtti.

Salah, "Filistin direnişi, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ı devirdiği gibi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetini de devirmeye muktedirdir." ifadesini kullandı.

Hamas liderlerinden Salah, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu Hamas'ın kınanmasını öngören ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısına karşı başta Türkiye, Kuveyt ve İran olmak üzere destek olan ülkelerden övgüyle söz etti.

Salah, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme sürecine girmesini kınayarak, bunun ümmetin gerçeklerini yansıtmadığını dile getirdi.

- ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta Washington yönetiminin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

ABD yönetimi, 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca, 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas israil Lübnan

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