Diasporadaki Filistinliler İsrail'e karşı mücadele veriyor

BEYRUT (AA) - Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah, Filistin diasporasının İsrail'e karşı güvenlik, yasal ve medya alanlarında ciddi mücadele verdiğini söyledi.

Salah, Hamas'ın Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlediği programda yaptığı konuşmada, yurt dışındaki Filistinli mültecilerin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yardımlarını azaltması yoluyla haklarının ellerinden alınması durumuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"Ülkeleri dışında yaşayan Filistinliler, İsrail'le güvenlik, yasal ve medya alanlarında mücadele veriyor." diyen Salah, İsrail’e yönelik Batı Şeria'da direniş başladığını ve bunun işgal askerleri ve Yahudi yerleşimcilere ilk intifada günlerini yaşatacağını belirtti.

Salah, "Filistin direnişi, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ı devirdiği gibi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümetini de devirmeye muktedirdir." ifadesini kullandı.

Hamas liderlerinden Salah, ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu Hamas'ın kınanmasını öngören ve iki devletli çözümden bahsetmeyen karar tasarısına karşı başta Türkiye, Kuveyt ve İran olmak üzere destek olan ülkelerden övgüyle söz etti.