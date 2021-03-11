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DİB-MBSTS geç başvuru ücreti ne kadar? Geç başvuru tarihinde son gün

11.03.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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DİB-MBSTS geç başvuru ücreti ne kadar? Geç başvuru tarihinde son gün

10 Nisan 2021’de yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) için geç başvuru tarihi bugün. 2021-DİB-MBSTS geç başvuru ücretleri anlaşmalı bankalardan ya da online olarak yatırılıyor.

24 Şubat-4 Mart tarihlerindeki başvurularını yapamayan adaylar için 11 Mart’ta geç başvuru imkânı tanındı. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ya da AİS mobil uygulaması üzerinden 2021-DİB-MBSTS başvuruları alınıyor.

2021-DİB-MBSTS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yapılacak olan 2021-DİB-MBSTS sınavının başvuruları, 24 Şubat-4 Mart 2021 tarihlerinde alınmıştı. 2021-DİB-MBSTS geç başvuru tarihi ise 11 Mart 2021 olarak açıklanmıştı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak internet aracılığıyla kurumun https://ais.osym.gov.tr internet sayfasından ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilir.

Posta yolu ile başvuru alınmayacakken, elden yapılmak istenen başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi. Yalnızca elektronik ortamda yapılan başvuruların geçerli olacağı aktarıldı.

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti:190 Türk lirası olarak belirlendi.

2021-DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

2021-DİB-MBSTS Sınav Ücreti Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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2021-DİB-MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS),10 Nisan 2021’de belirtilen sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 14.45’te başlayıp ve 90 dakika sürecektir.

Adayların, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.


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