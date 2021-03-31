DİB-MBSTS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte DİB-MBSTS sınav ücreti

2021 yılı DİB MBSTS yani Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri adayların erişime açıldı. DİB-MBSTS sınavına girmek isteyen adaylar, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB MBSTS) giriş belgelerini almak için araştırmaya koyuldu. Peki DİB-MBSTS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "10 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Mart 2021 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

DİB-MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2021-DİB-MBSTS sınavına girecek adayların, 190 TL olan sınav ücreti yatırmaları gerekiyor. DİB MBSTS başvurusu ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuracak olan adaylar başvuru işlemlerini 4 Mart tarihine kadar tamamlamış olmalı.



