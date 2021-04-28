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DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM paylaştı

28.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 10 Nisan 2021’de yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (DİB-MBSTS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, DİB-MBSTS sınav sonuçlarını mayıs ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu.

DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM paylaştı

ÖSYM’nin resmî internet sitesinden ilan edilecek olan DİB-MBSTS sınav sonuçları, T.C. Kimlik no ve aday şifreleri ile belli olacak. İnternet sitesinden yayınlanacak olan DİB-MBSTS sınav sonuçları tebliğ hükmünde olacak.

DİB-MBSTS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan 2021 Cumartesi günü yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav (DİB-MBSTS) sonuçları, 5 Mayıs 2021’de açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden paylaşılacak, adayların adresine bir sınav sonuç belgesi postalanmayacak. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfasından Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile beraber öğrenebileceklerdir.

Sonuç bilgisinde doğru ya da yanlış cevap sayılarıyla adayın aldığı puan paylaşılacak. İnternet sitesinden duyurulan sonuç bilgileri adaylara tebliğ edilmiş sayılacak.

DİB MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM paylaştıı

DİB-MBSTS sınav sonucunun incelenmesini isteyenler, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itiraz eden adaylar da sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içinde belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekontla beraber ÖSYM’nin internet sitesi üzerinde bulunan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru kapsamında Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanıp ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.


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