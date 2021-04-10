DİB-MBSTS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 DİB-MBSTS sınav yorumları…

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde belirlenen merkezlerde gerçekleştirildi. 2021-DİB-MBSTS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav saat 14.45’te başladı ve 90 dakika sürdü. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

DİB-MBSTS KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

Sınava giren adaylar ve sınav yorumcuları tarafından DİB-MBSTS hakkında yorumlar ve bilgiler daha verilmedi.

DİB-MBSTS yorumları gelmeye başladıkça haberimizde yer alacak.

DİB-MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

DİB - MBSTS SINAVI NEREDE DÜZENLENECEK?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.