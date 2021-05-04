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  4. DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? İşte DİB MBSTS sonuçlarını sorgulama sayfası

DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? İşte DİB MBSTS sonuçlarını sorgulama sayfası

04.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) sonuçları için artık nefesler tutulmuştu. 10 Nisan’da 90 dakika boyunca DİB MBSTS sınavında ter döken adayların beklediği DİB MBSTS sınav sonuçlarını sorgulama sayfası erişime açıldı.

DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? İşte DİB MBSTS sonuçlarını sorgulama sayfası

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; DİB MBSTS sonuçları internet üzerinden açıklanıyor ve adayların adresine sınav sonuç belgesi gönderilmiyor. Bununla birlikte, DİB MBSTS sonuçları açıklandıktan sonra sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sitede belirtilen yönergeyi takip ederek, başvuru yapabiliyor.

DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DİB-MBSTS sonuçlarına ilişkin araştırmalar devam ederken ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, sınav sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü adayların erişimine açılacaktı. Ancak sonuçlar 4 Mayıs günü erişime açıldı.

ÖSYM'den şu açıklama yapıldı;

2021-DİB-MBSTS sonuçları açıklandı. 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs 2021 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.t internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Detaylar için, www.osym.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanırken, sınava giren adayların adresine ayrı bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DİB-MBSTS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden aday şifreleri ve T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yaptıktan sonra öğrenebilecekler.

Sınav sonuç bilgilerinin bulunduğu sayfada adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile adayın elde ettiği puanı yer alacak. Aynı zamanda ÖSYM’nin açıklamasında “İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.” ibaresi de yer alıyor.

DİB-MBSTS sınav sonucuna itirazı olan ve sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından dijital ortamda açıklanmasından itibaren en fazla 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak kaydıyla) ÖSYM’nin belirlediği ücreti yatırdıklarını belirten dekont ile birlikte;

Sınav sorularına itirazı olan adayların ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ÖSYM’nin belirlediği ücreti yatırdıklarını belirten dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” isimli duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye bireysel başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar için geri sayımm

DİB MBSTS NEDİR?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısaltmasıdır ve her sene bir defaya mahsus yapılmaktadır. Diyanet işleri başkanlığının sınav yönetmeliğinde bulunan bir sınav olarak ifade edilebilir. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte, mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşır.


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