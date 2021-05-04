DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar için geri sayım

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DİB MBSTS sonuçları internet üzerinden duyurulacak ve adayların adresine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Bununla birlikte, DİB MBSTS sonuçları açıklandıktan sonra sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sitede belirtilen yönergeyi takip ederek, başvuru yapabilecek. İşte DİB MBSTS sonuçlarına ilişkin diğer ayrıntılar…

DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DİB-MBSTS sonuçlarına ilişkin araştırmalar devam ederken ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, sınav sonuçları 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Şifre ve sınav bilgileriyle sisteme giriş yapan adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanırken, sınava giren adayların adresine ayrı bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DİB-MBSTS sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden aday şifreleri ve T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yaptıktan sonra öğrenebilecekler.