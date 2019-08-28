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Dibek kültürü de bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesindeki dibek taşları artık kullanılmıyor.Eskiden mahalle halkının buğdayı bulgur ve dolmalık yarma yapmak için kullanılan, tarihi dibek taşları artık kullanılmıyor.

Dibek kültürü de bitti

Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesindeki dibek taşları artık kullanılmıyor.
Eskiden mahalle halkının buğdayı bulgur ve dolmalık yarma yapmak için kullanılan, tarihi dibek taşları artık kullanılmıyor. Buğdayın değirmenlerde öğütülmesi ve marketlerde satılmaya başlamasıyla dibek taşları önemini yitirdi. Şimdilerde ise mahalle sokaklarında sadece aksesuar olarak duruyorlar. Alıç ağacından yapılan dibek tokmakları kullanılmaya kullanılmaya çürümeye yüz tuttu. Dibek taşları, eskiden insanların kalabalık olduğu sokakların başında durur ve özellikle sonbahar aylarında sıkça kullanılırdı. Bulgur yapmak için dibek başına gelen aileye yardım etmek için her gelip geçen tokmakla buğdayı döverdi. Hem samimi sohbetler edilir, hem de bulgur dövmeye yardım edilirdi. Düğünlerde yapılan bulgur pilavı için bir hafta önce kilolarca bulgur dövülür, dibek başında damadın arkadaşları eğlence düzenlerdi. Günümüzde sadece sokak başında aksesuar olarak duran dibek taşlarına şimdilerde kimse farkına bile varmıyor.

Dibek kültürü de bitti

Dibek kültürü de bitti

Dibek kültürü de bitti

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