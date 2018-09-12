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Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.09.2018 07:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Utrecht ile anlaştı.

Dick Advocaat Utrecht'in başına geçiyor

2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Hollanda 1. Ligi Erediviese ekiplerinden Utrecht'in başına geçiyor. Fenerbahçe sonrası Hollanda Milli Takımı ve Sparta Rotterdam'da görev yapan Advocaat, Jean-Paul de Jong ile yollarını ayıran Utrecht'in başına geçiyor. 70 yaşındaki teknik direktörün, 16 Eylül Pazar günü oynanacak Emmen mücadelesinin ardından Utrecht'in başına geçmesi bekleniyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
dick advocaat Fenerbahçe Hollanda Utrecht

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