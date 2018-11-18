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Dicle bebek, nefes alamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 2 ay önce dünyaya gelen Dicle Şevval Kaplan'a, doğuştan gırtlak perdelenmesi (nefes alamama) teşhisi koyuldu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, 2 ay önce dünyaya gelen Dicle Şevval Kaplan'a, doğuştan gırtlak perdelenmesi (nefes alamama) teşhisi koyuldu. Doğumundan itibaren Turgut Özal Tıp Merkezi'nde solunum cihazıyla yaşama tutunmaya çalışan bebeğin öğretmen olan; ancak atanamadığı için şoförlük yapan babası Sinan ile annesi ev kadını Derya, kızlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor. Kaplan çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 ay önce dünyaya gelen ve Dicle Şevval ismi koyulan bebeğin boğazına, nefes alamadığı için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde solunum cihazı takıldı. Böyle nefes alabilen Dicle, riskli olduğu için hastaneden eve gönderilmedi ve yoğun bakım ünitesinde tutulmaya başlandı. Günlerdir hastanede yatan bebeğin riskli ve maliyetli meliyatla sağlığına kavuşabileceğini anlatan annesi Derya Kaplan, "Doğduğundan bu yana hastanede. Tek isteğimiz, kızımızı kucağımıza alarak, evimize götürmek" dedi. GÖZLERİYLE 'BENİ YAŞATIN' DİYOR Derya Kaplan, kızının Beydağı Devlet Hastanesi'nde doğduğu sırada hastalığının doktorlar tarafından fark edildiğini ve o günden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bebeğimin doğum sırasında nefes alamadığı fark ediliyor ve gırtlağında perdelenme olduğu tespit ediliyor. Burada solunum cihazı takılarak, nefes alması sağlanıyor. Bize ameliyatın riskli olduğu ifade ediliyor. Zorlu ve maliyetli bir ameliyat olduğu söylendi. Ekonomik olarak sıkıntılı durumdayız. Öğretmen olan eşim ataması yapılmadığı için minibüs şoförlüğü yapıyor. Tek isteğimiz, gözleriyle 'Beni yaşatın' diyen bebeğimizin sağlığına kavuştuğunu görmek." Hastane yönetimince ise bebeğin ameliyatına çözüm arandığı ve sağlığına kavuşması için çalışıldığı açıklandı.

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