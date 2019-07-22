Dicle Elektrik bir kez daha zoru başardı

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki coğrafi koşulların güçlüğüne aldırmadan müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için çalışmaya devam ediyor.

Batman’ın Siirt il sınırında bulunan Kelekçi köyüne enerji sağlayan iletim hattı, olumsuz hava koşulları sebebiyle koptu. Enerji kesilince köylüler durumu elektrik dağıtım şirketine bildirdi. İhbarı alan Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğüne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri zaman geçirmeden Kelekçi köyüne gitti. Ancak kopan iletkenlerin bulunduğu yer, Botan ve Garzan nehirlerinin Dicle ile birleştiği yerde olması ve su seviyesinin yüksek olması nedeniyle ekipler onarımı hemen gerçekleştiremedi. Köye manevra yapılarak farklı bir hattan enerji veren ekipler, asıl sorunu giderip kopan hattı yenilemek için zorlu ve zahmetli bir çalışma başlattı.

Kopan hat bağlandı

Dicle’nin bir kıyısından diğer kıyısına kopan enerji nakil hattının yerine yenisini çekmek için olağanüstü çaba sarf eden ekipler, ilk denemelerinde olumsuz koşullar yüzünden bağlantıyı gerçekleştiremedi. Gerek Botan, gerekse Garzan Çayı’ndan akan suların etkisi ile Dicle’nin debisinin ve buna bağlı olarak su seviyesinin olması gerekenden çok daha fazla olması yüzünden çalışmalar durduruldu. Aradan kısa bir süre geçip, su seviyesinin düşmeye başlaması ile birlikte ekipler çalışmalarına bıraktıkları yerden devam etti.

Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekipleri, yeniden başlattıkları çalışmada köylülerden de destek aldı. Köylülerin balık tutmak ve ulaşım amacıyla kullandıkları küçük tekne ile kabloları ve malzemelerini nehrin karşı kıyısına taşıyan Dicle Elektrik ekipleri, iki yaka arasına 340 metrelik yeni bir iletim hattı çekmeyi başardı. Yapılan meşakkatli çalışmanın ardından Kelekçi köyüne yeniden düzenli elektrik enerjisi vermeye başladı.