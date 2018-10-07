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Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak kırsalı başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde bulunan 6 ilde 1 milyon 800 bin abonelerinin bulunduğunu açıklarken, bu abonelerden yaklaşık 90 bininde güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle tahakkuk ve tahsilat konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını aktardı.

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Diyarbakır, Şanılurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'a eletrik dağıtımı yapan DEDAŞ'ın tahakkuk ve tahsilat konusunda güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiği belirtildi. DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, sadece Diyarbakır'a 520 bin aboneye bin 350 personel ve 340 araçla hizmet verdiklerini, personel sayısını 5 yıl öncesine göre 2.5 kat artrdıklarını ve abone sayısında da yüzde 20'lik bir artış sağladıklarını söyledi. Resmi kayıtlara göre yüzde 70-75 olan kaçak kayıp oranını yüzde 63'e düşürdüklerini ve yıl sonunda bunu yüzde 50'ye indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karagüzel, "6 ilde 1 milyon 800 bin abonemiz var. Bunlardan 90 binine tahakkuk çıkaramıyoruz, engelleniyoruz. Yani 90 bin sayacı okuyamıyoruz. Okunması için güvenlik güçlerinden yardım talep ediyoruz. Kaçak ekipleri ve güvenlik güçleriyle gidip kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bütün önlemlere rağmen yılda bir veya iki kez okumaya çalışıyoruz. Bu sayaçlara elimiz değsin, gözümüz görsün, biz bunun peşindeyiz" diye konuştu.

DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik olarak hizmet bölgesinde karşılaştıkları sorunlardan da söz ederken, zaman zaman sayaçların okunamaması, görevlilerin engellenmesi, araç gereçlerin tahrip edilmesi gibi durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Karagüzel, "Şırnak başta olmak üzere bazı bölgelerde uzun süredir güvenlik sorunu ve dirençle karşılaşıyoruz. Ekipler okuma yapmak için kırsaldaki yerleşim birimlerine giremeyebiliyorlar. Bu sayaçları okuma ve tahakkuk çıkarma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" diye konuştu. (DHA)

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DEDAŞ Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. elektrik şırnak

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