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Dicle Elektrik halı saha futbol turnuvasında şampiyon Şırnak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Turnuvanın şampiyonluğunu, finalde Diyarbakır Müşteri Hizmetleri takımını 5-4’lük skorla yenen Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvasında şampiyon Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.

Dicle Elektrik açıklamasına göre, Dicle Elektrik tarafından geleneksel hale getirilen ve şirketteki birimlerde çalışanların kendi aralarında kurdukları takımların mücadele ettiği halı saha futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonluğunu, finalde Diyarbakır Müşteri Hizmetleri takımını 5-4’lük skorla yenen Şırnak İl Müdürlüğü takımı oldu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen turnuvaya Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki birimlerde çalışan personelden kurulu toplam 119 takım katıldı.

1 Nisan’da başlayan ve iş kazaları nedeniyle kısa bir aradan sonra yeniden başlayan turnuvada illerde liderliği kazanan takımlar Diyarbakır’daki final maçlarına katıldı. Çeyrek ve yarı finallerden sonra başarılı olan Diyarbakır Müşteri Hizmetleri takımı ile Şırnak İl Müdürlüğü takımı finalde karşı karşıya geldi.

Final maçından önce Dicle Elektrik yöneticilerinden oluşan mavi ve kırmızı takımlar, yıldızlar maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma her iki yarıda atılan gollerle 4-4 berabere sonuçlandı.

Daha sonra turnuvanın en güçlü 2 takımı Diyarbakır Müşteri Hizmetleri ile Şırnak İl Müdürlüğü arasında final maçı oynandı. Takımlar sahaya "İş kazalarında vefat eden kardeşlerimiz unutulmadınız"’ yazılı pankartla çıktı. Şırnak İl Müdürlüğü final maçını 5-4 kazanarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turnuva şampiyonu olmaya hak kazandı.

Final maçının ardından şampiyon takıma kupasını Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel verdi. Karagüzel, her iki takımın oyuncularını tek tek kutlayarak, "Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına düzenlediğimiz turnuvaya katılan tüm takımları ve oyuncularını kutluyorum. Güzel bir turnuva oldu." ifadelerini kullandı.

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