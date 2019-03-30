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Dicle Elektrik hastalara evde abonelik hizmeti uygulaması başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

SORUMLULUK bölgesinde bulunan 6 ilde bir milyon 870 bin müşterisi bulunan Dicle Elektrik, hasta ve bakıma muhtaç olan müşterilerine evinde abonelik hizmeti sağlayacağı yeni uygulamasını hayata geçirdi.

Dicle Elektrik hastalara evde abonelik hizmeti uygulaması başlattı

DİYARBAKIR,(DHA) - SORUMLULUK bölgesinde bulunan 6 ilde bir milyon 870 bin müşterisi bulunan Dicle Elektrik, hasta ve bakıma muhtaç olan müşterilerine evinde abonelik hizmeti sağlayacağı yeni uygulamasını hayata geçirdi.

Enerji şirketinin hasta ve bakıma muhtaç abonelerine evde hizmet çalışmasının son örneği Şırnak’ta gerçekleştirildi. Kentin Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki Abdurrahman İnal elektrik aboneliği için Dicle Elektrik’e başvurdu. Ancak hem solunum cihazına bağlı olan, hem de kalp hastalığı bulunan İnal, şirkete gidemeyince kendi yerine abonelik işlemlerini yapmaları için çocuklarını gönderdi. Abonenin kendisi olmadığı için işlemlerin yapılamayacağını bildiren şirket görevlileri, başvuru sahibinin yaşlı ve hasta olduğunu öğrenince harekete geçerek İnal’ın evine gitti. İnal’a önce ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Dicle Elektrik ekibi, ardından abonelik işlemlerini yaparak buradan ayrıldı.

Gördüğü ilgiden hayli memnun kaldığını söyleyen 88 yaşındaki Abdurrahman İnal ise kendisini yormayarak hizmeti atağına kadar getiren Dicle Elektrik’e teşekkür etti.

(FOTOĞRAF)

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