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Dicle Elektrik yöneticileri Sur ilçesindeki muhtarları dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

  Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Sur ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu.  Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır’daki yerleşkesinde gerçekleşen toplantıya Murat Karagüzel’in yanı sıra Sur ilçesindeki 30 mahalle muhtarı, AK Parti Sur İlçe Başkan Yardımcısı Rojver Mecitoğlu, Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka ve Sistem İşletme Yöneticisi Remzi Munar katıldı.

Dicle Elektrik yöneticileri Sur ilçesindeki muhtarları dinledi

DİYARBAKIR, (DHA)- Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Sur ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu.

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır’daki yerleşkesinde gerçekleşen toplantıya Murat Karagüzel’in yanı sıra Sur ilçesindeki 30 mahalle muhtarı, AK Parti Sur İlçe Başkan Yardımcısı Rojver Mecitoğlu, Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka ve Sistem İşletme Yöneticisi Remzi Munar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Karagüzel, halkın temsilcisi olan muhtarların talep ve beklentilerini önemsediklerini ifade ederek, şirketin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"TOPYEKUN MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Yatırımlar kadar kaçakla da artık eskisinden daha fazla mücadele ettiklerini belirten Genel Müdür Murat Karagüzel, ‘’Özelleştirme sürecinde yatırımlarımızı il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaştırdık. Ancak 2-3 yıldır kırsaldaki enerji nakil hatları ve şebekelerini de yatırım programına dahil etmeye başladık. En büyük sorunumuz olan kaçak elektriktir. Bu da bizim veya sizin tek başına mücadele ederek ortadan kaldırabileceği bir sorun değil, muhtarıyla mülki idaresi ile topyekun mücadele etmemiz lazım. Biz kamu hizmeti sunuyoruz. Ancak vatandaşın en çok şikayet ettiği elektrik birim fiyatı gibi konulara biz de müdahale edemiyoruz. Çünkü biz burada belirleyici değil, uygulayıcıyız’’ dedi.

Geçmişte şebeke kaldırmadığı için programlı elektrik kesintileri uygulandığını hatırlatan Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, ‘’Çok şükür 3 yıldan fazladır bu tür programlı kesintiler olmuyor’’ ifadelerini kullandı.

"TRAFOLAR İHTİYACIN ÜZERİNDE GÜCE SAHİP"

Söz alarak sorunlarını aktaran muhtarlar ise trafolarının yetmediğini savunarak, güç artışı talebinde bulundular. Bunun üzerine Genel Müdür Karagüzel, kırsaldaki yerleşim birimlerinde trafo taleplerini karşılarken buralara ihtiyacın çok üzerinde güce sahip trafoların yerleştirildiğini, ancak aşırı tüketim ve kaçak gibi sebeplerle özellikle kış aylarında bazı sıkıntılar yaşanabildiğini, bunları da çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka da muhtarlara şebeke güçlendirme, bakım onarım çalışmaları hakkında bilgiler verirken, gelen talepleri not aldı.

Dicle Elektrik yöneticileri Sur ilçesindeki muhtarları dinlediDicle Elektrik yöneticileri Sur ilçesindeki muhtarları dinledi

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