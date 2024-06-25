HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay: 'Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit'

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay: 'Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit'

25.06.2024 21:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Elektrik, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan ve kırsal Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangının elektrik kaynaklı olmadığına ilişkin belge ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay: 'Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit'

Dicle Elektrik, Diyarbakır ve Mardin illerinde 20 Haziran 2024 tarihinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını belirten Dicle Elektrik, yapılan detaylı incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda, yangının anız yakımı nedeniyle çıktığı bilgisini paylaştı.

WhatsApp Image 2024-06-25 at 21.03.22

"HERHANGİ BİR ARIZAYA RASTLAMADIK"

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda yangın çıkış sebebini uydu ve farklı kamera kayıtları ile doğruladıklarını ifade ederek; “20 Haziran'da meydana gelen yangının ardından saha ekiplerimizle birlikte yaptığımız ilk çalışmalarda yangının elektrik hatlarından kaynaklanmadığını tespit etmiştik. Ardından yangın ile ilgili basına, kamuoyuna ve savcılığa intikal eden iddiaları da cevaplamaya devam ediyoruz. Yangının başladığı Köksalan Mahallesi mezarlık bölgesinde elektrik hattımızın bulunmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Yangının hemen ertesi günü saat 10:00 sularında Köksalan Mahallesinin genelinde, hem köy içi alçak gerilim şebekesi hem de orta gelirim şebekesinin bulunduğu alanlarda yaptığımız incelemelerde herhangi bir iletken kopukluğu, direk düşmesi veya alçak gerilim arızasına rastlamadık. Bu tespitlerimizi son olarak yaptığımız detaylı tespit ve incelemelerle, uydu görüntüleri ve farklı kamera kayıtları aracılığıyla da doğruladık.” dedi.

WhatsApp Image 2024-06-25 at 21.03.20

YANGIN, ÖZEL MÜLKTE ANIZ YAKIMINDAN SONRA YAYILDI

Yangının iki farklı özel mülkte gerçekleştirilen anız yakımından kaynaklandığını belirten Atalay; “Bazı medya organları ve sosyal medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu iddia edilmiş olsa da, biz elektrik hatlarından kaynaklanmadığını kanıtlarıyla beraber tekrar ifade ediyoruz. 17 Haziran 2024 ve 20 Haziran 2024 tarihlerinde Sentinel 2 uydusundan aldığımız görüntülerde de görüleceği üzere, yangının anız yakımından kaynaklı olduğu görülmektedir. Nem ve ısı göstergeleri de anız yakımının, yangından saatler önce parsellerin çevrilerek planlı bir şekilde yapıldığını net olarak gösteriyor. Arazinin, anız yakımı olmadığını iddia eden ve valilik açıklamasını da yalanlayarak yangının elektrik tellerinin tutuşmasından kaynaklandığını belirten sözde görgü tanığının ailesine ait olduğu tespit edildi. Yangının meydana geldiği diğer arazinin de bir başka tanığın ailesine ait bir alan olduğu da tespit ettik.” şeklinde konuştu.

WhatsApp Image 2024-06-25 at 21.03.21 (1)

GÖRSEL DELİLLER ADLİ MAKAMLARA SUNULDU

Bazı medya organlarınca yangına ilişkin servis edilen kamera görüntülerinin de 23 Haziran 2024 tarihine ve gündüz saatlerine ait olduğunu belirten Atalay, “15 vatandaşımızın vefatı ve onlarca insanımızın yaralanması ile sonuçlanan yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde akşam saatlerinde başlamışken, medya ve sosyal medya mecralarında yayılan söz konusu kamera kaydı 23 Haziran 2024 tarihine ait olup gündüz saatlerini gösteriyor. 24 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde, Mardin'in Derik ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan ve elektrik tellerinden kaynaklı olduğu öne sürülen bu yangın videosunda, kamera kaydında kamera görüntülerinde kayıt tarihinin ‘2024.06.23’ olduğu açıkça görülüyor.” dedi.

WhatsApp Image 2024-06-25 at 21.03.21 (2)

ATALAY: 'KONUYLA İLGİLİ TÜM GÖRÜNTÜ VE DELİLLER, İLGİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞILMIŞTIR'

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Memet Atalay; “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tüm görüntü ve delilleri, kamu kurumları ve ilgili makamlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Yangının elektrik kaynaklı olmadığı belge ve görüntülerle sabit. Ancak vatandaşlarımızdan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabır ve sükûnetle beklemelerini istirham ediyoruz.” dedi.

YATIRIM ÇALIŞMALARINA KIRSALVE TARIMSAL BÖLGELERDE ENGELLEME

1 milyar dolardan fazla şebeke yatırımı yapılmasına rağmen, özellikle kırsal ve tarımsal sulama alanlarında Dicle Elektrik saha çalışanları fiziki ve sözlü şiddetin odağı olmaya devam ediyor. Zaman zaman fiziki saldırılara dönüşen, çalışanları darp edilen, araçları tahrip edilen şirket, buna rağmen yatırımlarından vazgeçmemekte kararlı. 10 yıllık teknoloji odaklı yatırımları ve etkin saha çalışmaları ile kayıp kaçak oranını yüzde 76’dan yüzde 43’e düşüren şirket, ülke ekonomisine de büyük bir katkı da sağlamış oldu. Kayıp kaçak oranında 10 yılda tüm engellemelere rağmen yıllık yaklaşık 9 milyar KwH enerjiyi kayıt altına alan bir dağıtım şirketi, bu sayede ülke ekonomisine özelleştirmenin ilk 10 yıllında 165 milyar TL katkı sağladı.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi
Ankara'da bir araya geldiler 'Özel gündem' iddiasına yanıtAnkara'da bir araya geldiler 'Özel gündem' iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Eyvallah etmeyeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Eyvallah etmeyeceğiz'
Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır Mardin
En Çok Okunan Haberler
D Grubu'nda büyük sürpriz! Millilerin son 16'daki olası rakibi belli oldu

D Grubu'nda büyük sürpriz! Millilerin son 16'daki olası rakibi belli oldu

Arda Güler de veda etti! 'Teşekkürler kaptan'

Arda Güler de veda etti! 'Teşekkürler kaptan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme! Gözler yarına çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Eyvallah etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Eyvallah etmeyeceğiz'

Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

Yer: Bursa! Önce ağabeyini bıçakladı sonra da balkonda harakiri yaptı

Türkiye 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasını konuşmuştu! 'Beni trafik canavarı ilan ettiler'

Türkiye 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasını konuşmuştu! 'Beni trafik canavarı ilan ettiler'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.