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Dicle Elektrik’te müşteri memnuniyeti artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

Tüketicilere sunduğu hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Dicle Elektrik, hizmet verdiği 6 ilde kurduğu Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde, tüketicilerin tüm işlemleri tek noktadan, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.

Dicle Elektrik’te müşteri memnuniyeti artıyor

DİYARBAKIR,(DHA) - Tüketicilere sunduğu hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Dicle Elektrik, hizmet verdiği 6 ilde kurduğu Müşteri Memnuniyeti Merkezlerinde, tüketicilerin tüm işlemleri tek noktadan, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanıyor.

Mardin’ in Derik ilçesi Bozbayır mahallesinde çiftçilik yapan Akif Açan, Müşteri Memnuniyeti Merkezi’ ne başvurarak tarımsal sulama konusunda yaşadığı sorunun giderilmesi konusunda destek talep etti. Tüketicinin başvuru talebini alan merkez çalışanları, hemen gerekli incelemeleri yaptı. Söz konusu sorunla ilgili kısa sürede çözüm üreten görevliler, geri bildirimde bulunarak sonucu Açan’a ilettiler. Tahminin de ötesinde kısa bir sürede başvurusu sonuçlanan çiftçi Akif Açan, bunun üzerine Müşteri Memnuniyeti Merkezi Mardin yöneticisi Aziz Emen’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

"BİZİM YERİMİZE TAKİP EDİYORLAR"

Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nde gördüğü ilgi ve alakanın yanında başvurunun çok kısa sürede çözüme kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Açan, Emen’in şahsında Dicle Elektrik’e teşekkür ederken şöyle dedi:

"Tarımsal sulama konusunda karşılaştığım bir sorunun çözümüyle ilgili Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyet Merkezi’ne yaptığım başvurutitizlikle takip edildi. Bizler çiftçi olduğumuz için fırsat bulup şirkete gidip gelemiyoruz, dolayısıyla da işlerimizi takip edemiyoruz. Ama bu merkezdeki görevliler işlemlerimizi bizim yerimize takip edip, sonucu bize bildiriyorlar. Bu bizi çok rahatlattı. Allah onlardan da, buna vesile olanlardan da razı olsun."

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