Dicle Elektrik’ten ‘1 kişiye 71 abone’ açıklaması

Bazı basın organlarında yer alan "DEDAŞ’tan akıllara zarar uygulama; 1 kişiye 71 abone" başlıklı haberde yer alan ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren iddialarla ilgili Dicle Elektrik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "72 yapıdan 66’sının aboneliği bahse konu şahsın adına değil, fiili kullanıcıların adına bulunmaktadır" denildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu iddialar üzerine gerekli inceleme ve saha tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan inceleme sonucunda bahse konu 72 yapının elektrik bağlantı anlaşması şirketimize Kasım 2016’da yapılan başvuru dosyası ve Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin 4’üncü bendine uygun olarak yapılmıştır. Daha sonra yapı sahiplerinin başvurusu ile 66 yapının elektrik aboneliği fiili kullanıcıların adına geçirilmiştir. Bu durum resmi kayıtlarımızda da mevcuttur. Bahse konu şahsın adına olan 6 yapıdan 4’ünün boş ve enerjisinin kesik olduğu belirlenmiş, 2’sinde ise ‘usulsüz kullanım’ tespit edilerek enerjileri kesilmiştir. Sonuç olarak 72 yapının aboneliğinin tek kişi adına olduğu iddiası gerçek değildir” denildi.

