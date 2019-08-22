HABER

Dicle Elektrik'ten HDP'li Silopi Belediyesi'ne suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(DEDAŞ), kaçak elektriği önlemek amacıyla dönemin kayyum yönetimiyle yaptığı protokolü uygulamayan HDP'li Silopi Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi(DEDAŞ), kaçak elektriği önlemek amacıyla dönemin kayyum yönetimiyle yaptığı protokolü uygulamayan HDP'li Silopi Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dicle Elektrik, dönemin kayyum yönetimi Silopi Belediyesi ile 'kayıt dışı elektrik tüketimini önleme ve kesintisiz enerji verilmesi ilgili yapılacak yatırımlar' kapsamında 11 Aralık 2018’de imzalanan protokolü uygulamayan HDP'li belediye hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, kaçak elektriği önlemeye yönelik yapılan çalışmaların HDP'li Silopi Belediyesi tarafından engellendiği savunularak, şöyle denildi:
"Dicle Elektrik Dağıtım ile Silopi Belediyesi arasında ilçede kayıt dışı elektrik tüketimini önlerken, halka kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi için yapılacak yatırımlarla ilgili 11 Aralık 2018’de protokol imzalandı. Ancak gerçekleştirilmekte olan çalışmalar, yeni belediye yönetimi tarafından ‘Eski yönetimi tanımıyoruz’ denilerek, engellenmeye başlandı. Engellemelerle birlikte kaçağı önlemek için kurulan panoları tahrip edilen, iş makineleri ile çalışma alanları kapatılan Dicle Elektrik, belediye yöneticileri ve saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sadece Silopi ilçesinde bu güne kadar kurulan 97 pano, yaşanan saldırılar sonucunda tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Söz konusu protokol kurallarına uygun biçimde yatırım çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, yaklaşık 2 aydan bu yana yeni seçilen Silopi Belediyesi yöneticileri tarafından taciz edilip, çalışmaları engellenmeye başlandı. Halka kesintisiz enerji vermeye dönük çalışmaları sekteye uğratılan, yatırım çalışmaları engellenen Dicle Elektrik de bunun üzerine Silopi Belediyesi yöneticileri ile saldırganlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu."
Açıklamada amaçları milli servet olan elektriğin kayıt dışı kullanımının önlenmesi ve halka daha kaliteli, kesintisiz enerji vermek için yatırım yapmak olan Dicle Elektrik yöneticilerinin, engellemelere anlam veremedikleri de belirttildi.

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü 
Belediyede intiharı polis önlediBelediyede intiharı polis önledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.