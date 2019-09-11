Dicle Elektrik’ten Kızıltepe Belediyesi ile ilgili açıklama

Dicle Elektrik, Kızıltepe Belediyesinin internet sitesinden yaptığı "DEDAŞ’ın ’izinsiz kazı’ çalışmasına ilişkin belediyemizin duyurusu’’ başlıklı açıklama üzerine 20 Eylül tarihine kadar geçerli olan geçici altyapı tesisi açma ruhsatını yayınladı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, “Yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz. Şirketimiz herhangi bir yerde izinsiz kazı yapmamaktadır” denildi.

Dicle Elektrik, enerji kalitesini artırmak için dağıtım bölgesindeki kentlerde iletim hatlarını yer altına alırken, bununla birlikte kayıt dışı tüketimi önleyebilmek için alçak gerilim sayaç otomasyon panoları (ASOP) kuruyor. Ancak milli ekonomiye ciddi zarar veren kayıt dışı elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler, sık sık bu panolara saldırarak ya yakıyor ya da kırıp tahrip ediyorlar. Son dönemde bölgedeki bazı ilçe belediyeleri de adeta bu saldırıları desteklercesine değişik gerekçeler öne sürerek Dicle Elektrik tarafından yapılmakta olan yatırımları engellemeye başladı. Silopi’de gerçekleştirilen engellemeyi mahkeme kararıyla aşan Dicle Elektrik yatırımlarına bu kez Mardin’in Kızıltepe Belediyesi engel çıkardı.