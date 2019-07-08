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Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik, Mardin’in’de Büyükşehir Belediyesine ait içme suyu pompa istasyonunun enerjisinin, ödenmeyen ve mahkeme kararı dışında bulunan yeni borçlardan dolayı kesildiğini, kesme işleminin eski borçlarla ilgili alınmış mahkeme kararıyla alakalı olmadığını duyurdu.Mardin’de yerel yönetimlerin tasarrufunda olan ve şehir halkına içme suyu sağlayan pompa istasyonlarına ait elektrik borcu düzenli ödenmediği için 96 milyon liraya ulaştı.

Dicle Elektrik, Mardin’in’de Büyükşehir Belediyesine ait içme suyu pompa istasyonunun enerjisinin, ödenmeyen ve mahkeme kararı dışında bulunan yeni borçlardan dolayı kesildiğini, kesme işleminin eski borçlarla ilgili alınmış mahkeme kararıyla alakalı olmadığını duyurdu.
Mardin’de yerel yönetimlerin tasarrufunda olan ve şehir halkına içme suyu sağlayan pompa istasyonlarına ait elektrik borcu düzenli ödenmediği için 96 milyon liraya ulaştı. Borç miktarının yüksekliği hizmetin devamlılığını aksatmaya başlayınca Dicle Elektrik ile Mardin Büyükşehir Belediyesi arasında Bakanlıkların da iştirak ettiği bir protokol ile borcun 80 milyonluk kısmının İller Bankası payından kesilmesi konusunda anlaşma yapıldı. Ancak yapılan protokole ve son ödeme tarihinin defalarca uzatılmasına rağmen beklenen ödeme yapılmadı. Yaşanan tutum nedeniyle Dicle Elektrik pompa istasyonlarının enerjisini kesti. Ancak vatandaşların zarar görmemesi için gece saatlerinde yine enerji verildi.

“Önceki borçları da sonrakileri de ödemediler”
Dicle Elektrikten yapılan açıklamada, “Bunun ardından yapılan başvuru üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun üzerine yerel yönetim, 100 milyon liraya yaklaşan borcu ödemedi. Mahkeme kararından sonraki sürece ait elektrik borçları da ödenmemeye başlandı. Bu süreçteki elektrik borcunun birikmesi ve bir türlü ödenmemesi üzerine Dicle Elektrik, kesme uyarısında bulundu ancak bu uyarılar da göz ardı edildi. Bunun üzerine tüm ikaz ve uyarı yollarını tüketen Dicle Elektrik, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait sulama pompalarının elektriğini mevzuat doğrultusunda yeniden kesti” denildi.

“Elektrik, yeni borçlardan dolayı kesildi”
Kesinti işleminin, mahkeme kararı dışında kalan yeni borçlar nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Maalesef yaşanan süreçte belediyenin, hiç para ödememek gibi bir niyeti olduğunu görüyoruz. Belediyenin ödenmeyen elektrik borcu katlanarak artmaktadır. Mahkeme kararının ardından oluşan yeni borçlar ödenmediği için mevzuat doğrultusunda hareket edilmiş ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin su pompalarına ait enerji kesilmiştir. Kesme işlemi tamamen mevzuata uygundur.”

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