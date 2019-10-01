HABER

Dicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Çukurca'da 1,5 yıldır görev yapan Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu (27), gündüz uygulama noktasında yol kontrolleri yaparken, mesai saatleri dışında da öğrencilere kick boks ve muay thai eğitimi veriyor.

Dicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Behçet DALMAZ- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki ilçesi Çukurca'da 1,5 yıldır görev yapan Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu (27), gündüz uygulama noktasında yol kontrolleri yaparken, mesai saatleri dışında da öğrencilere kick boks ve muay thai eğitimi veriyor.
Gazi Üniversitesi'nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks ve muay thai eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi'ne atandı. Elçeoğlu, 1,5 yıl önce de Türkiye'nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'ya geldi. Elçeoğlu, sokakta gördüğü çocuklardan etkilenip, ilçedeki yetkililerle görüşerek, onlara ücretsiz kick boks ve muay thai eğitimi vermek istediğini söyledi. Elçeoğlu'nun projesine yetkililer de sıcak bakınca kick boks eğitimlerine başlandı. İlk olarak 6 öğrenci ile başlayan kick boks ve muay thai kurslarına ilgi, her geçen gün arttı. 1,5 yılda kursa kayıt yapan öğrencilerin sayısı 50'ye yükseldi.
Eğitimlerine Gençlik Merkezi'ne ait spor salonunda devam eden komiser yardımcısı Elçeoğlu'nun yetiştirdiği iki öğrenci de antrenörlük belgesi aldı. Bir yandan çocukları kick boks ve muay thai şampiyonasına hazırlayan Elçeoğlu, diğer taraftan da görevine devam ediyor. Yol kontrollerinde durdurduğu araçlardaki kadınlara güleryüz gösteren Elçeoğlu, yörede yediden yetmişe herkesin sevgisini kazandı.
İLÇENİN İMAJINI SPORLA DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
Dicle Elçeoğlu, bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen ilçenin imajını sporla değiştirmek istediklerini anlattı. Elçeoğlu,"Çukurcalı çocuklara kick boks ve muay thai eğitimleri veriyorum. Bu sporu tanıttığım zaman 6-7 öğrenci ile başladım. Fakat görüldüğü gibi gün geçtikçe öğrenci sayım artıyor ve Çukurcalı çocuklar bu sporu yapmaktan gayet mutlu ve memnunlar.1,5 senedir biz bu çocukları bir yerlere getirmek için çabaladık.Yetiştirdiğim iki sporcumuz antrenörlük belgesi aldı. Geçen hafta onları Ankara'ya götürdük ve belgelerini aldılar. Amacım, benim tayinim başka yere çıktıktan sonra koltuğumu onlara devretmek. Artık onlar bana şampiyon yetiştirecekler. Ben onlara güveniyorum. Çok da güzel bir düzeye geldiler. Çukurcalı gençler sadece kick boskla tanışmadılar, burada yerli antrenör de yetişti. Şu an 50'ye yakın öğrencim var. Çukurcalı çocuklar bu sporla tanıştıktan sonra gerçekten ilgi ve alakaları arttı"dedi.
'ÇUKURCA'YI TERÖRLE DEĞİL, ŞAMPİYONLUKLARLA ANACAĞIZ'
Elçeoğlu, bu sporla beraber ailelere de dokunduklarını ve onların da sevgisini kazandıklarını belirterek, "Birçok aile ile irtibat sağladık. Onlarla oturup konuştuk. Onlar da çocuklarının bu spuru yaptıklarından çok memnunlar. Bunun için de bize çok teşekkür ediyorlar. Biz de elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık Çukurca'nın iki yerli antrenörü var. Ben yarın öbür gün burdan gittiğim zaman güveneceğim iki antrenör var. Gözüm arkada kalmaz. Bundan sonra Çukurca terörle değil, sporla ve şampiyonluklarla anacağız. Bu spor sayesinde bütünleşmeyi sağladık. Artık eskisi gibi polisi gördüklerinde önyargıları yok. Daha çok bağırlarına basıyorlar. İlgi alakaları gerçekten çok güzel. Bizleri çok seviyorlar. Biz bunu hissediyoruz. Buradaki halkla gönül bağını kurduk. Spor buna vesile oldu. Eminim daha çok güzel şeyler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
Gördükleri eğitimler sayesinde antrenör olan Mehmet Turan (29) ve Şilan Çetin (20), komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu sayesinde antrenörlük belgesi aldıklarını dile getirdi. Çetin, "1,5 yıl önce bu eğitimlere başladık. Kendimizi geliştirdikten sonra bir ay önce bizi Ankara'ya davet ettiler. Orada antrenörlük sınavını başarıyla kazandıktan sonra belgemizi aldık. Bundan sonra Dicle komiser buradan gitse dahi gözü arkada kalmayacak. Onun yetiştirdiği ögrencilere biz kurs vereceğiz. Hedefimiz, Çukurca'da Türkiye ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek. Bunun için de çok çalışacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyorDicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyorDicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyorDicle komiser, Çukurca'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Gamze öğretmen, çocukların meleğiGamze öğretmen, çocukların meleği
 D-100'ü kilitleyen kaza (Geniş haber) D-100'ü kilitleyen kaza (Geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.