  Dicle komiser, gündüz vatan nöbetinde, akşam kick boks eğitiminde

'TERÖRLE MÜCADELEMİZİ HALKLA EL ELE SÜRDÜRÜYORUZ'

Lisanslarını alan yetenekli 8 öğrenci, bu yıl Antalya'da yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sınırda ilçeyi kuşbakışı gören Sancak Tepe'de Özel Harekatçı polislerle vatan nöbeti tutan komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu, bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen ilçenin imajını sporla değiştirmek istediklerini söyledi. Elçeoğlu, "Çukurca'ya atanırken çevremdeki insanlar için burası korkulu rüya gibiydi. Atandıktan sonra buranın böyle olmadığını öğrendim. Gerçekten ülkemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada halkla iç içeyiz. Halkın bize olan bakış açısı değişmiş, Şu aşamada onlarla beraber el ele vermiş durumdayız. Bizlere karşı herhangi bir ön yargıları yok. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için el uzatıyoruz. Terörle olan mücadelemizi bu şekilde sürdürüyoruz" dedi.

'MALZEMELERİNE SARILARAK UYUYORLAR'

Çocuklarla olan diyaloğunu anlatan Elçeoğlu, "Okullar tatil olunca sokaklarda gezen çocukları gördüm. Üniversitede kick boks eğitimini almıştım. Ben de çocuklara bu eğitimi vermeye karar verdim. Projeme uygun bulununca eğitimlere başladık. Şimdilik 40 öğrencim var. Bu kadar öğrenciye ulaşmak bana hayal gibi geliyordu, şimdi çok mutluyum. Çünkü ben antrenmana gittiğim zaman çocuklar bana sarılıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonra valimiz, kaymakamımız ve il emniyet müdürümüzün destekleriyle çocuklarımıza lisans da aldık. Bu öğrencilere malzeme de dağıtıldı. Bu konuda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Çocukların en büyük hedefi, Türkiye'de derece almak. 8 öğrencim, şampiyonaya hazırlanıyor. Bu çocuklardan ben çok umutluyum. Teknik, kondisyon olarak çok iyi bir seviyeye geldiler. Aileleri bu konuda bizlere büyük destek veriyor. Aileleri bana 'Çocuklarımız bir düzene girdi ve malzemelerine sarılarak uyuyorlar' diyor. Bunları duyunca çok mutlu oluyorum. İnşallah bunu da bir şampiyonlukla taçlandıracağız" diye konuştu.