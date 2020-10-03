Dicle Nehri'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 8 gün önce Bismil ilçesine bağlı Kenan köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu aile Dicle Nehri kenarında ilerlerken 2 yaşındaki çocukları suya düşüp akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

8 GÜN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu talihsiz bebeğin cansız bedeni 8 gün sonra Kenan ve Sarı köyleri arasında bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)



