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Dicle Nehri'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 8 gün önce düştüğü Dicle Nehri'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Dicle Nehri'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun 8 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 8 gün önce Bismil ilçesine bağlı Kenan köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu aile Dicle Nehri kenarında ilerlerken 2 yaşındaki çocukları suya düşüp akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

8 GÜN SONRA CESEDİNE ULAŞILDI

Su altı arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu talihsiz bebeğin cansız bedeni 8 gün sonra Kenan ve Sarı köyleri arasında bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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