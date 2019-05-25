Dicle Nehri son 30 yılın en berrak görünümünde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi, Dicle Nehri'nin temiz akmasını sağladı.

Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre artış göstermesiyle nehir ve göllerdeki su miktarı yükseldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yağmur ve kar dolayısıyla Keban, Dicle ve Batman'ın da aralarında yer aldığı baraj göllerinde olası taşkın riskine karşı su tahliyesi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da da yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi sonucu Dicle Nehri, son 30 yılın ardından berrak bir görünüme kavuştu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Nehri'nde özellikle tarım alanları, sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan bir kirlilik söz konusu olduğunu söyledi.

Bu kirlilikten dolayı suyun renginin yeşilden griye, hatta kahverengiye döndüğüne dikkati çeken Kılıç, yaklaşık bir aydan fazladır suyun açık renkte temiz ve berrak aktığını belirtti.

Suyun bu haliyle kalabilmesi için sanayiciden çiftçiye kadar herkese görev düştüğünü anlatan Kılıç, suyu kirletecek atıklara dikkat edilmesi halinde, nehrin hep temiz akacağını kaydetti.