Dicle Nehri’nde balık tutan genç akıntıya kapıldı

Diyarbakır’da bir kişi, Dicle Nehri’nde arkadaşıyla balık tutarken akıntıya kapılarak kayboldu.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül ile Dicle Nehri’ giren Kamuran Yılmaz (30) bir anda akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz’ın arkadaşı Gül, kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Yılmaz’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlatırken, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kamuran Yılmaz’ı arama çalışmaları devam ediyor.

