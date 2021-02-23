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  4. Dicle Nehrinde cansız bedeni bulunmuştu, ailesi 8 gündür haber alamamış

Dicle Nehrinde cansız bedeni bulunmuştu, ailesi 8 gündür haber alamamış

23.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Dicle Nehrinde cansız bedeni bulunmuştu, ailesi 8 gündür haber alamamış

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında cansız bedeni bulunan Mehmet Mehdi Yaman, memleketi Mardin’de toprağa verildi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında cansız bedeni bulunan Mehmet Mehdi Yaman, memleketi Mardin’de toprağa verildi. Cansız bedenine ulaşılan Yaman’dan ailesinin 8 gündür haber alamadığı öğrenildi.
Hasankeyf ilçesi Dicle Nehrinde dün bir kişinin suda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen dalgıçlarca cansız bedeni çıkarılan ve jandarma ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesinde kimliği tespit edilen Mehmet Mehdi Yaman’ın (41) cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Aşağı Azıklı Mahallesindeki aile kabristanında toprağa verilen 3 çocuk babası Yaman’dan ailesinin 8 gündür haber alamadığı ve kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan çok yönlü incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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