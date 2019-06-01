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Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde yaşanan iki ayrı olayda koyunları otlatırken mahsur kalan 7 çocuk kurtarılırken, boğulmak üzere olan arkadaşı sudan çıkardıktan sonra akıntıya kapılıp koybolan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Ahmet ÜN- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde yaşanan iki ayrı olayda koyunları otlatırken mahsur kalan 7 çocuk kurtarılırken, boğulmak üzere olan arkadaşı sudan çıkardıktan sonra akıntıya kapılıp koybolan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İlk olay Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkiinde meydana geldi. Hayvanları otlatmaya götüren 7 çocuk, Dicle Nehri'nde karşıya geçmek isterken suyun ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çocukların yardım çağrılarını duyan çevredekilen ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, suda mahsur kalan çocukları yaptıkları çalışmayla kurtardı.

NEHRE DÜŞEN ARKADAŞINI KURTARDI, KENDİSİ AKINTIYA KAPILDI

Diğer olay ise Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nde Dicle nehri'nde meydana geldi. Kamuran Yılmaz ile Murat Gül, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Balık tutan arkadaşlardan iddiaya göre Murat Gül, nehre girdi. Bir süre Gül'ün boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşı Kamuran Yılmaz da suya atladı. Can pazarının yaşandığı olay sırasında Gül'ü güçlükle kıyıya yaklaştıran Yılmaz, bu sırada kendisi akıntıya kapıldı. Yılmaz sürüklenerek gözden kaybolurken, kurtardığı Gül ise ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık, bolis, itfaiye ve su altı arama ekipleri gönderildi. Su altı ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Kamuran Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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