Dicle Nehri'nde iki gencin kaybolması

ŞIRNAK- (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde kaybolan gençlerden birinin cesedi sudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Kurtuluş köyü yakınlarında girdikleri nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin'in (24) bulunması için jandarma, AFAD ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarında, Yasin Zengin'in cesedine ulaşıldı. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibince sudan çıkarılan Zengin'in cansız bedeni, otopsi için Cizre Devlet hastanesi Morguna götürüldü.

Cenazenin sudan çıkarılması sırasında, kıyıda bekleyen yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Sinir krizi geçirenlere, olay yerindeki sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Öte yandan, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, kaybolanların yakınlarıyla birlikte arama çalışmalarını izledi.

Diğer kayıp Hasan Çağlayan'ı arama çalışmaları sürüyor.

