Dicle Nehri'nde iki gencin kaybolması

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde kaybolan ikinci kişinin de cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Kurtuluş köyü yakınlarında girdiği nehirde akıntıya kapılarak kaybolan Hasan Çağlayan'ın (18) bulunması için jandarma, AFAD ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarında Hasan Çağlayan'ın cesedine ulaşıldı. Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi'nce sudan çıkarılan Çağlayan'ın cansız bedeni, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çalışmaları takip eden Çağlayan'ın yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü yakınlarında 30 Ağustos günü Dicle Nehri'ne giren Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24), akıntıya kapılmıştı. Yapılan arama çalışmaları sonucu bir gün sonra Zengin'in cesedine ulaşılmış, Çağlayan'ı arama çalışmaları ise sürdürülmüştü.

