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Dicle Nehri'nde kaybolan 2 işçiden 1'inin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, yol yapım inşaatında çalışan ve serinlemek için dün girdikleri Dicle Nehri'nde kaybolan 2 işçiden Yasin Zengin'in (24) cansız bedeni, bugün yapılan arama çalışmalarında bulundu.

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, yol yapım inşaatında çalışan ve serinlemek için dün girdikleri Dicle Nehri'nde kaybolan 2 işçiden Yasin Zengin'in (24) cansız bedeni, bugün yapılan arama çalışmalarında bulundu. Cesedi sudan çıkarılan Zengin'in yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü yakınlarındaki yol yapım inşaatında çalışan, Mardin'in Midyat ilçesi nüfusuna kayıtlı Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin, dün saat 17.00 sıralarında, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çağlayan, akıntıya kapılırken, Zengin de arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Suda çırpınarak, kurtulma çabası gösteren işçiler, nehirde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, itfaiye ve su altı arama- kurtarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları ise sonuçsuz kaldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, suda kaybolan işçileri bulmak için bütün imkanlarını seferber etti. Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, nehirde işçileri ararken, jandarma da drone ile su yüzeyini ve kıyıyı taradı. CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI, YAKINLARI FERYAT ETTİ Gece geç saatlere kadar sürdürülen ve daha sonra ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Arama- kurtarma ekipleriyle birlikte jandarmanın da seferber olduğu çalışmalarda, Yasin Zengin’in cesedine ulaşıldı. Zengin’in cansız bedeni, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Cenaze sudan çıkarılırken, kıyıda bekleyen aileler ise Kürtçe ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Bazı kişiler sinir krizi geçirdi. Fenalaşanlara, hazır bekletilen sağlık ekipleri anında müdahale etti. Yasin Zengin’in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sabah erken saatlerde arama- kurtarma çalışmalarını takip etmek için Dicle Nehri'ne gelen Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, güneş altında bekleyen kayıp işçilerin yakınları için çadır kurulması talimatını verdi. Arıcan, kayıp işçilerin aileleriyle birlikte arama- kurtarma çalışmalarını, burada kurulan çadırda takip etti. Suda kaybolan Hasan Çağlayan’ı arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

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