Dicle nehrinde kaybolan diğer işçinin cesedi de bulundu

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde kaybolan yol yapım inşaatında çalışan iki işçiden Hasan Çağlayan’ın (18) cesedi de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulundu.
Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü yakınlarında 30 Ağustos Perşembe günü serinlemek için Dicle nehrine giren Yasin Zengin (24) ile Hasan Çağlayan, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve jandarma ekipleri, çalışma başlattı. İşçilerden Zengin'in cesedi dün bulundu.
Havanın kararmasıyla dün ara verilen arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar sürerken, işçilerin nehre girdiği noktaya yaklaşık 5 kilometre mesafede, Suriye sınırına yakın bir bölgede balıkçılar ceset buldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Çağlayan’a ait olduğunu belirledi. Çağlayan’ın cesedi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Arama çalışmalarını yakından takip eden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel, hastaneye gelerek acılı aileyi hem teselli etti, hem de başsağlığı dileğinde bulundu.
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