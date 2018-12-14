Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı

Mücahit YOLCU- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni su bastı. Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.

Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan biri, dün akşam saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi. Yetkililerin uyarısıyla nehir kıyısında bulunan evlerinden çıkan vatandaşlar, geç saatlere kadar dışarıda ateş yakarak bekledi. Kıyıda iş yerleri bulunan esnaf ise eşyalarını su kenarından uzaklaştırdı. Bazı vatandaşların, yakınlarının yanına gittiği kentte valilik bünyesinde de kriz masası oluşturuldu.

SU 4 METRE YÜKSELDİ; HEVSEL BAHÇELERİ İLE KIYIYI SU BASTI

Ekiplerin anonslarla uyardığı Dicle Nehri kıyısındaki Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde oturan vatandaşlar, sabah güne suyun yükselmesini fark ederek uyandı. Tazyikli şekilde akan nehirdeki su seviyesi, 4 metre yükseldi. Diyarbakır kent merkezinde ve Dicle Nehri'nin içinden geçtiği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile iş yerlerini de su bastı. Nehir kıyısındaki iş yerlerine ait kulübe ve eşyaların suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvanlar akıntıya kapılıp telef oldu, bazıları ise kıyıya vurdu. Tarihi On Gözlü Köprüsü altında akıntıyla suya düştüğü belirtilen bir yılan da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Suyun yükselmesiyle kıyıdaki iş yerleri ile bahçelerde hasar meydana geldi.

VALİ: 3 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından "Suyun tahliyesinin yaklaşık 3 gün sürmesi beklendiğinden yetkili makamlar tarafından bildirilmesine kadar bu hassasiyetin sürdürülmesi ve tedbirlerin terk edilmemesi can ve mal emniyeti için çok önemlidir. Bütün vatandaşlarımızın dikkatine sunarım" paylaşımında bulundu.

270 MİLYON METRÜKÜP SU TAHLİYE EDİLECEK

Barajdaki 270 milyon metreküp suyun boşaltılmasının ardından kapağın onarılacağı belirtilirken, dün geceden itibaren 50 milyon metreküp suyun tahliye edildiği ifade edildi. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Yetkililer, tahliyesi süren 270 milyon metreküp suyun pazar gününe kadar tamamlanıp, kapağın yeniden takılacağını belirtti. Valilik bünyesinde kriz masası oluşturulan kentte, güvenlik, belediye ve kurtarma ekipleri de önlemlerini sürdürüyor.