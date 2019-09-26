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Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da nehirde boğularak hayatını kaybeden kardeşinin ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ağabeyin, cesedin bulunduğu yerde kaybolduğu iddia edildi.

Diyarbakır’da nehirde boğularak hayatını kaybeden kardeşinin ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ağabeyin, cesedin bulunduğu yerde kaybolduğu iddia edildi. İddialar üzerine İl Jandarma Su Altı Arama ekipleri dün akşam saatlerinde yaptıkları aramalara havanın kararması ile ara verdikten sonra bugün devam ettiler.
Diyarbakır’da 3 ay önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan’ın cansız bedeni, kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından Özcan, ailesi tarafından toprağa verilmişti. Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Muhammed Özcan’ın ağabeyi evli ve 1 çocuk babası Ramazan Özcan (29), iddiaya göre kardeşinin sürekli rüyasına girdiğini çevresine anlattığı öne sürüldü.
Kardeşinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Özcan’dan dün akşam saatlerinden beri haber alamayan ailesi, arama çalışmaları sonrası Özcan’a ait arabayı kardeşinin cansız bedeninin çıkarıldığı yerde buldu. Ayak izlerini takip eden aile, Ramazan Özcan’ın nehre atlamış olma ihtimali nedeniyle durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine bildirdi.
Güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı inceleme sonrası herhangi bir ize ulaşılamaması üzerine bölgeye ve İl Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde ekipler, botlarla nehirde arama çalışmasını başlatırken, havanın kararmasıyla Ramazan Özcan’a ulaşamayan ekipler çalışmalara bugün sabah saatlerinde başladı.
Ekipler Dicle Nehri kıyısını karış karış incelerken, Özcan’ın yakınlarının nehir kenarındaki çaresiz bekleyişi ise sürüyor. Olayla ilgili olarak inceleme de devam ediyor.

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor

Dicle Nehri’ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan’ı arama çalışması devam ediyor
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