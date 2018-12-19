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Dicle Nehri'nin yükselmesiyle suda kaybolan kamyonet bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 15:01 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, Dicle Barajı'nın açılmaya çalışılan kapağının kopması sonucu Dicle Nehri'nin yükselmesiyle suda sürüklenip, kaybolan ve içinde tüfek bulunan güvenlik görevlilerine ait kamyonet, 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

İhsan YILMAZ/EĞİL (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, Dicle Barajı'nın açılmaya çalışılan kapağının kopması sonucu Dicle Nehri'nin yükselmesiyle suda sürüklenip, kaybolan ve içinde tüfek bulunan güvenlik görevlilerine ait kamyonet, 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda yağış nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılan kapak, 13 Aralık Perşembe akşamı yerinden koptu. Suyun aktığı Dicle Nehri kıyısında bulunan baraj firmasının güvenlik görevlilerine ait, 21 AG 740 plakalı kamyonet, akıntı nedeniyle suda sürüklenerek, kayboldu. İçinde güvenlik görevlilerinin tüfeğinin de olduğu kamyonet, suyun çekilmesiyle sürüklendiği yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

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