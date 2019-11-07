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Dicle Üniversitesi akademik yıl açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu: - "Üniversitelerin, bölücü terör örgütünün ve ihanet ideolojisinin de yuvalanmak istediği merkezler olduğunun farkındayız. Geçmişte yaşanan bu yanlışların tekerrürüne asla fırsat vermemeliyiz"

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesinin 2019-2020 akademik yıl açılış töreni yapıldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, üniversite yerleşkesinde düzenlenen törende, üniversitelerin öğretim yapılan yer olmasının yanı sıra bilgiyi ticari ürüne dönüştüren merkezler olması gerektiğini söyledi.

Geçmişte üniversitelerin ideolojilere alet edildiğini belirten Güzeloğlu, "Üniversitelerin, bölücü terör örgütünün ve ihanet ideolojisinin de yuvalanmak ve yerleşmek istediği merkezler olduğunun farkındayız. Geçmişte yaşanan bu yanlışların tekerrürüne asla fırsat vermemeliyiz." dedi.

Dicle Üniversitesinin Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri olarak şehre önemli katkılar sağladığına işaret eden Güzeloğlu, bilimin insanlığın yararına egemen olduğu bir üniversite anlayışıyla çok büyük kazanımlar sağlayacağını aktardı.

Güzeloğlu, Türkiye'nin artık oyun kuran ülke olarak geleceğe doğru yol aldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu noktada Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde sadece ekonomik kalkınmanın ve sanayi temelinde bir gelişmenin değil, insanlık değer ve kavramlarının da temsil edildiği dünya üzerinde hakkın, adaletin ve insanlığın temel değerlerinin taşıyıcısı bir ülke olma sıfatını taşımaktadır. Her ne pahasına olursa olsun hakkı tutup kaldırmak, dünyada yaşanan acılara, savaşlara, insanlığın utanacağı gerçeklere sırtını dönerek değil, bütün bu sorumlulukları üstlenerek yoluna devam eden bir ülke konumundadır."

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde görev yaptıkları süre içinde önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın geleceğinin eğitime bağlı olduğuna inanan Dicle Üniversitesi, 'önce insan' prensibini benimsemiştir. Öğrencilerimizin yetenekli, etik ve açık görüşlü, öğrenmesini bilen ve sevilen bireyler olarak hayata atılmalarını sağlama amacındayız." dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da katılımcılara "uygulama ve araştırma merkezleri" ile ilgili bilgi verdi.

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Diyarbakır Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yıl açılışı törenle yapıldı.

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