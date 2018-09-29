Dicle Üniversitesine tercihler sağlanan huzur ile arttı

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da terör olaylarının azalması ve sağlanan huzur, Dicle Üniversitesini (DÜ) tercih eden öğrenci sayısını artırdı. Başta İstanbul olmak üzere farklı illerden gençler, üniversiteyi okumak için DÜ'yü tercih etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır üniversitede eğitimin kalitesini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Gül, Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi arasında 30. sırada DÜ'nün yer aldığını belirtti.

Gül, üniversiteyi Ortadoğu'nun kültür merkezi haline getirebileceklerini, devletin de bu konuda destek sunduğunu aktararak, üniversiteyi dünyanın en iyi üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini de dile getirdi.

Öğrencilerin okulda 2 liraya dört çeşit yemek yiyebildiğini, barınma ve ulaşımda da sıkıntı yaşamadığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite var. Biz en çok en tercih edilen üniversiteler arasındayız. Üniversitemizin tercih edilmesinin en büyük nedenlerden biri bölgemizde ve Diyarbakır'da terör olaylarının bitmesidir. Bu huzurun geldiğini gösteriyor. En çok tercih edilen üniversiteler arasında 36. sıraya yükseldik. Üniversitenin doluluk oranı yüzde 97.13'e ulaştı. Geçmiş yıllarda bu oran yüzde 85'ler kalıyordu. Eğer huzur sağlanmasaydı, bu kadar yüksek oranda bir yerleşim olmazdı üniversitemize. Bu heyecan verici bir durumdur. Üniversitemizi önümüzdeki yıllarda yüzde 100 doluluk oranına getireceğimize inanıyoruz."