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Dicle Vadisi kelebeklerle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'daki Dicle Vadisi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kelebeklerle renklendi.

Dicle Vadisi kelebeklerle renklendi

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'daki Dicle Vadisi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kelebeklerle renklendi. Bu yıl yağış miktarının bol olmasıyla birlikte sayılarında artış gözlemlenen kelebek türleri, Dicle Vadisi'nde görsel şölen oluşturdu.
İlkbaharla beraber Dicle Vadisi de rengarenk kelebeklerle şenlendi. Bu sene yağış miktarının bol olmasıyla beraber sayılarında büyük bir artış görünen Diken Kelebeği (Vanessa cardui), Sarı Azamet (Colias crocea), Küçük Beyazmelek (Pieris rapae) ve Himalaya Mavisi (Pseudophilotes vicrama) gibi kelebek türleri Dicle Vadisi'nde görsel şölen oluşturdu.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kelebek popülasyonunda bu sene büyük bir artış olduğunu belirterek, "Tabiatın bir şöleni var burada. Deyim yerindeyse hem çiçeklerden, bikilerden yana, hem de kelebeklerden yana. Bu sene yağışın olağanüstü düzgün ve bol geçmesi aynı zamanda fazla soğuk olmaması nedeniyle kelebek yumurtalarının hepsi gelişti. Kelebeklerin hepsi sıcaktan larva döneminde erginleşti. Bu yiyeceğin bol olmasıyla, iklimin uygun olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durum. Güneydoğu'nun özellikle Diyarbakır'dan Gaziantep'e doğru olan alanda her yerde bu kelebek sürülerine rastlanır. Bu olağanüstü. Önceki yıllarda buna pek az rastlanırdı" dedi.
ENDEMİK TÜRLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR
Prof. Dr. Kılıç, bölgenin endemik türü olan Mezopotamya Kolotisi ile Dicle Güzeli kelebeklerinde de sonbahara doğru artış beklendiğini ifade ederek, "Diğer eklembacaklılarda da büyük bir artış olacak. Sıcaklıklar, yağış ve nem uygun" diye konuştu.
Dicle Vadisi'nde rengarenk kelebeklerin peşinden koşuşturan 9 yaşındaki Dicle Kaya, "Arkadaşlarımızla birlikte burada kelebekleri kovalıyoruz. İlkbahar geldi, çok neşeliyiz ve burada arkadaşlarımızla birlikte kelebeklerle oyun oynuyoruz" dedi. Baran Tanrıverdi de kelebekleri çok sevdiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Dicle Vadisi kelebeklerle renklendiDicle Vadisi kelebeklerle renklendiDicle Vadisi kelebeklerle renklendiDicle Vadisi kelebeklerle renklendi

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