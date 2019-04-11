Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında bulunan çok sayıda elektrik direğine yaptıkları yuvalarda mart ayından itibaren konaklayan leylekler, eylül ayında, büyüttükleri yavrularıyla sürüler halinde kışı geçirecekleri Afrika'ya göç ediyor.

Göç döneminde geldikleri yere güzellik katan leylekler, iklim koşullarının yaşam tarzlarına uyum göstermesi ve besleyici sulak alanlarına sahip olmasından dolayı Diyarbakır'ı tercih ediyor.

İlkbaharda gelen ve sonbaharın sonuna kadar bölgede kalan leylekler, her yıl bahar ayında kuluçka, yavrulama ve uçuş eğitimlerini yapmak için aynı yeri tercih ediyor.

Diyarbakır Bismil kara yolunun 20 kilometrelik bölümündeki sulak alan ise leyleklerin gözde mekanları arasında yer alıyor. Nehir kenarında bulunan çok sayıda elektrik direğine yaptıkları yuvalarda yaz boyu konaklayan leylekler, eylül ayında büyüttükleri yavrularıyla sürüler halinde kışı geçirecekleri Afrika'ya göç ediyor.

Dicle Vadisi'nin yanı sıra Çınar ilçesine bağlı Ayveri Mahallesi'nde de birçok leylek yuvasından dolayı köylüler ayrı bir bahar yaşıyor.